Pedullà non ha dubbi: "Meret non firma il rinnovo a causa di un club di Serie A!"

Nel corso del consueto appuntamento serale con il calciomercato in diretta su Sportitalia, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato delle ultime notizie sul mercato del Napoli.

Tra i tanti temi trattati da Pedullà, sicuramente i due più rilevanti sono quelli riguardanti l’affare Raspadori e la questione portiere.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli chiuderà l’affare Raspadori quando concluderà alcune uscite, mi vengono in mente Ounas, Zielinski e forse anche Politano. L’attaccante vuole giocare per gli azzurri, li vede come una grande occasione per la sua carriera”.

“Il profilo individuato per sostituire l’eventuale partente Zielinski è quello di Lo Celso, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto”.

rinnovo Meret Napoli (Getty Images)

“Meret ha qualcosa con il Torino, per questo motivo non firma il rinnovo”.

Ci sarebbero dunque i granata dietro queste tempistiche per il rinnovo di Meret che continuano ad allungarsi. La firma con gli azzurri sembrava imminente già nel corso del ritiro di Dimaro ed invece ancora non c’è nessun annuncio in merito. La continua ricerca del portiere da parte del Napoli di certo non aiuta a schiarirsi le idee.