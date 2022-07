Napoli, avvistati gli agenti di due top nei pressi del ritiro: novità sul loro futuro?

Non sono ancora finiti i casi rinnovi per il Napoli. Ci sono infatti ancora altre situazioni spinose da risolvere fra i contratti dei giocatori azzurri dopo le conclusioni negative delle trattative per i rinnovi di Ospina, Insigne, Mertens e Koulibaly, i quali hanno tutti lasciato il Napoli.

Dovrebbe essere questo il motivo che spiega, dunque, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il motivo dell’avvistamento degli agenti di due calciatori azzurri a Rivisondoli, dove è situato il quartier generale del ritiro azzurro.

Foto: Getty Images- Anguissa

Gli agenti intravisti sono Maxime Nana, procuratore di Anguissa, e Miguel Alfaro Garcia, manager di Fabian Ruiz. Per il camerunense, è probabile un incontro per risolvere questioni legate al contratto del giocatore.

Per lo spagnolo, invece, la situazione è più delicata dato che il suo contratto scade nel 2023: il Napoli potrebbe rilanciare la precedente offerta ma, in caso di rifiuto, la società azzurra potrebbe chiedere all’agente di trovare subito una squadra per Fabian, in modo da evitare di perderlo a 0 il prossimo anno.