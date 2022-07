“Accordo trovato per l’attaccante”: c’è l’annuncio alla radio ufficiale

Il futuro di Giacomo Raspadori al Sassuolo è sempre più incerto. Infatti, dopo le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dal direttore sportivo dei neroverdi Carnevali, le percentuali di permanenza in Reggio Emilia sembrano sempre più basse. Le ambizioni del calciatore classe 2000 sono alte e il Napoli sarebbe un grandissimo passo in avanti nella sua carriera.

L’attaccante della Nazionale italiana è quindi l’ultima tentazione per l’attacco dei partenopei. Il giovane attaccante del Sassuolo ha il contratto in scadenza e non sembra voler rinnovare con il Sassuolo ed il club di Aurelio De Laurentiis sta annusando il colpaccio per rinforzare il settore avanzato dopo l’addio anche di Mertens.

Giacomo Raspadori Sassuolo (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

A tal proposito si è espresso anche il giornalista Valter De Maggio a Radio KissKiss Napoli nel corso del programma Radio Goal:

“Trattativa caldissima per Raspadori. Dopo tre incontri con l’agente il Napoli ha trovato accordo per 5 anni, a 2,5 milioni di ingaggio a salire. Raspadori è affascinato dalla maglia azzurra, dal poter giocare la Champions League ed ha fatto presente al Sassuolo e Carnevali che non è intenzionato a rinnovare con i neroverdi. Situazione in evoluzione”

FERNANDO GRAZIANO