Napoli, già stabilita la sede per il ritiro della prossima estate

In questi giorni il Napoli di mister Luciano Spalletti sta ultimando il secondo ritiro pre stagione in quel di Castel di Sangro, in Abruzzo. Gli azzurri si sono ritrovati dopo aver trascorso 12 giorni a Dimaro Folgarida, in Trentino, dove hanno svolto la prima parte della preparazione.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, nonostante non siano ancora terminati i ritiri di questo pre campionato, sarebbe già stata concordata dalla dirigenza azzurra la sede del ritiro della prossima estate.

Dimaro Napoli Trentino

Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma il Napoli dovrebbe ritrovarsi nuovamente a Dimaro, in Val di Sole, per preparare la stagione 2023/2024. Si stanno ultimando i dettagli del contratto, che come sempre sarà firmato il prossimo inverno, ma salvo clamorose sorprese gli azzurri torneranno in Trentino anche il prossimo anno.

La formula dovrebbe essere come quella del ritiro appena conclusa, probabilmente con l’aggiunta di qualche giorno per arrivare a circa 15. Per il momento l’accordo è per un solo anno, non si sa ancora nulla riguardo gli anni successivi. Un appuntamento che si rinnova quindi, con la società di Aurelio De Laurentiis che ormai è di casa in Val di Sole e che tornerà ben volentieri a Dimaro a preparare la nuova stagione.