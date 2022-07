Home » News Calcio Napoli » Calciomercato Napoli, offerta monstre per Zielinski: le cifre!

In forte dubbio la permanenza di Piotr Zielinksi in maglia azzurra. Il centrocampista polacco ha moltissime richieste, specialmente dall’Inghilterra. Nonostante una passata stagione decisamente sottotono per quelle che sono le qualità dell’ex Udinese, ci sono diversi club interessati a lui.

Attualmente la squadra che ha mostrato maggiore interesse è proprio il West Ham. Il club londinese starebbe facendo sul serio per riuscire a portare alla corte di Moyes il numero 20 azzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione online di la Repubblica, gli Hammers avrebbero offerto 35 milioni al Napoli.

FOTO: Getty – Piotr Zielinski Napoli

Prima di definire l’offerta pattuita al club partenopeo, la dirigenza londinese – prosegue poi la Repubblica – vorrebbe prima il sì del calciatore, al quale sono stati offerti 5 milioni per 4 anni. Offerta che però è stata rifiutata. Quindi gli Irons avrebbero deciso di spingersi oltre e portarla a 6 milioni all’anno. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la risposta definitiva del calciatore.

Dunque il futuro di Piotr Zielinski potrebbe essere lontano dal Maradona e potrebbe invece essere vicino al London Stadium. Ques’ultimo da poco diventato anche la casa di un ex Serie A: Gianluca Scamacca.

Lorenzo Golino