Raspadori al Napoli? Carnevali conferma: le sue parole

In casa Napoli continua la ricerca per il vice-Osimhen. Negli ultimi giorni si erano infiammate le voci a riguardo di un eventuale passaggio in maglia azzurra di Giacomo Raspadori, campione d’europa in carica con la Nazionale. Pochi istanti fa, il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha confermato l’interesse del club partenopeo.

Raspadori Napoli (Getty Images)

Dopo il passaggio di Gianluca Scamacca al West Ham, sembrava che la società neroverde non fosse intenzionata ad inoltrarsi in una nuova trattativa per una cessione importante, e che non ci fossero chances di vedere Giacomo Raspadori vestire la maglia del Napoli in questa finestra di calciomercato. Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport lasciano però presagire che ci possano essere spiragli per una trattativa.

“Abbiamo già fatto una cessione importante e a gennaio abbiamo ceduto Boga, quindi non abbiamo bisogno di vendere, anche se frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice. Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà nei prossimi giorni. La nostra volontà è comunque mantenere un assetto importante, abbiamo voglia di migliorarci ancora“.

Al momento dunque, la volontà del club neroverde sarebbe quella di accontentare il suo gioiellino qualora quest’ultimo chiedesse di essere ceduto. Nei prossimi giorni si definirà meglio il quadro della situazione, nel frattempo continua a suonare forte il nome del “cholito” Giovanni Simeone.

Mattia Maietta