Cristiano Ronaldo al Napoli? C’è la notizia dalla radio ufficiale

Nello “Speciale ritiro” di Castel di Sangro, programma radiofonico di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista e conduttore Valter De Maggio smentisce le voci che porterebbero Cristiano Ronaldo al Napoli.

FOTO GETTY – Cristiano Ronaldo Manchester United

Dopo Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco sarebbe circolata una pretendente a sorpresa: il Napoli. La notizia di un avvicinamento tra la società e il calciatore è stata registrata persino da Sportmediaset che ha riportato l’articolo di As secondo cui “Napoli pronto a fare di CR7 il nuovo Maradona” con il presidente De Laurentiis pronto a convincere Cristiano Ronaldo sfruttando l’amicizia longeva con l’agente Jorge Mendes: “Atlético, Chelsea, Napoli e Bayern sono le quattro squadra in cui la stella portoghese potrebbe approdare per lasciare lo United”.



Portare CR7 a Napoli, però, sarebbe davvero complicato visto il poderoso ingaggio del giocatore che non ha alcuna intenzione di tagliarsi lo stipendio. Ecco che, quindi, l’esperto di calciomercato azzurro ha sottolineato la poca fattibilità dell’affare, un sogno che rischia di rimanere tale per il momento.

Chiara Villani