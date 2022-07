Home » calciomercato napoli » Napoli, via Zielinski? Barak non è il primo nome: contatti per il sostitto

Piotr Zielinski rischia di essere un altro sacrificato del Napoli nel calciomercato estivo. Il centrocampista polacco non ha vissuto la sua miglior stagione l’anno scorso ma il suo profilo non è mai stato messo in discussione da Luciano Spalletti.

E lo stesso Zielinski, qualche mese fa, dichiarò che a Napoli si trova benissimo e non ha alcuna intenzione di lasciare il club. Ma il futuro è in bilico per tutti e il West Ham sta cercando un accordo con il Napoli per il classe ’94.

Zielinski Napoli (FOTO SSC Napoli)

Zielinski verso il West Ham: contatti per Lo Celso

Il Napoli dovrà fare i conti anche con la possibile cessione di Piotr Zielinski. Il West Ham prosegue il pressing per portare il polacco in Premier League e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, il Napoli ha deciso di avviare i contatti con il Tottenham per il trasferimento di Giovanni Lo Celso. Il fantasista argentino sarebbe il sostituto ideale di Zielinski, anche per i costi dell’operazione. Non è nel progetto di Conte e può partire: si di lui c’è anche la Fiorentina.

Più defilato, e subito dopo Lo Celso, c’è Antonin Barak. Il trequartista ceco del Verona sembrava il primo nome in lista ma l’interesse per l’argentino è molto più importante, anche per l’esperienza europea che ha accumulato negli anni.