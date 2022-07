Calciomercato Napoli, il West Ham insiste per l’azzurro: affare più vicino alla chiusura

Il calciomercato del Napoli potrebbe rientrare nuovamente nel vivo: dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea e gli acquisti di Kim Min-jae e Leo Ostigard, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a muoversi sul fronte mercato. Come già ripetuto più volte dalla società, arriveranno acquisti solo in caso di cessioni: nei prossimi giorni, potrebbe muoversi qualcosa sul lato cessioni.

Piotr Zielinski (FOTO – Getty Images)

Una delle voci che sta maggiormente circolando in questi giorni è quella che vedrebbe Piotr Zielinski al West Ham. Il centrocampista polacco è seguito dagli Hammers, ma ancora non si è trovato nessun accordo con giocatore e società.

Le ultime notizie dicono di un Napoli che chiede 40 milioni di euro per cedere l’ex Empoli e un West Ham che non andrebbe oltre i 35/36 milioni. Anche la richiesta di 6 milioni netti di Zielinski è maggiore rispetto ai 5.5 chiesti dal polacco.

Secondo quanto riportato da Sky, però, il West Ham sarebbe pronto ad alzare l’offerta per accontentare le richieste del presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli non si farebbe trovare impreparato e avrebbe già in mente due mezzali per sostituirlo.