Auriemma contro Ostigard: “È un giocatore da Serie B”

La partita amichevole giocata ieri sera contro l’Adana Demirspor ha accentuato alcune lacune ancora non risolte nel nuovo Napoli di Luciano Spalletti. La situazione più intricata e criticata riguarda il primo rigore del club turco, su un doppio errore firmato Ostigard–Meret, poi trasformato da Mario Balotelli.

Ai microfoni di “Si Gonfia La Rete“, programma in onda su Radio Marte, Raffaele Auriemma ha criticato pesantemte Leo Ostigard, nuovo acquisto del Napoli.

“Io quando giocavo in Intersociale non commettevo gli errori che ha commesso il norvegese ieri. Come fai a non coprire e lasciare che l’avversario ti rubi la palla in quel modo? Sono errori madornali, di una banalità incredibile”.

Napoli Ostigard (FOTO SSC Napoli)

Auriemma su Ostigard: “Per me è da Serie B”

La critica del giornalista, poi, si sofferma, su Leo Skiri Ostigard, reo di un errore in fase di copertura che ha permesso a Balotelli di pareggiare.

“Ostigard viene dalla Serie B inglese: è un giocatore di Serie B e, in quanto tale, non ci puoi fare affidamento. Gioca bene 89 minuti, ma poi fa delle cappellate. Ora come ora, la difesa mi preoccupa molto, considerando che è stato il reparto migliore della scorsa stagione di Serie A e che sarà privo di Koulibaly. Ostigard e Olivera commettono leggerezze: ieri abbiamo visto una buona squadra, che si muove bene, ma con difetti gravi e da mettere a posto in difesa“.