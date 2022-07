Home » News Calcio Napoli » Non entra nel corso di Napoli-Adana: indizio sul suo addio?

Durante l’amichevole tra Napoli e Adana Demirspor, svoltasi allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro alle 20.30, Andrea Petagna non ha fatto il suo ingresso in campo lasciando spazio ai rumors e alle voci di mercato.

FOTO SSCN – Petagna, Lozano e Lobotka

Sembrerebbe, infatti, sempre più vicino al Monza di Berlusconi e Galliani che è in cerca di un’altra punta per avere una rosa al completo e competitiva. Nonostante l’ad del Monza abbia chiuso ad un suo possibile approdo, dichiarando a Sportitalia che la priorità è un difensore, sembrerebbe che il vero ostacolo sia la formula con la quale l’attaccante trasferirsi: sulla base di 15 milioni di euro, Galliani vorrebbe legare il diritto di riscatto alla salvezza del Monza, mentre De Laurentiis spingerebbe per un riscatto legato alle presenze.

Intanto il calciatore si sta allenando a parte e sta svolgendo un lavoro personalizzato, come registrato anche dal sito ufficiale del Napoli: “Petagna ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo e parte personalizzato”.

Chiara Villani