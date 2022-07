Dalla Spagna rilanciano: De Laurentiis vuole Cristiano Ronaldo al Napoli!

Il futuro di Cristiano Ronaldo è una delle grandi incognite di questa sessione di calciomercato. Il fenomeno portoghese, tornato al Manchester United la scorsa estate, sarebbe già pronto a salutare nuovamente Old Trafford. Ad influire pesantemente sui malumori del fenomeno portoghese è la mancata partecipazione alla prossima Champions League, competizione a cui CR7 non vuole mancare per nessun motivo.

I vertici dei Red Devils, a partire dal nuovo tecnico Erik Ten Hag, hanno sottolineato più volte come Ronaldo sia centrale nel progetto, escludendo una sua partenza. Le voci di un addio si fanno però sempre più insistenti, con quattro squadre che potrebbero provare l’assalto all’ex Juventus.

Cristiano Ronaldo Manchester United (Photo Getty Images)

Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, ad aver messo nel mirino Cristiano Ronaldo sono Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid e Napoli. Secondo gli spagnoli sarebbe proprio Aurelio De Laurentiis in persona a spingere per questo grande acquisto, complici anche i buoni rapporti con Jorge Mendes, agente di CR7.

Il presidente del Napoli vorrebbe rendere Cristiano Ronaldo una vera e propria icona della città partenopea, con il tentativo di ripetere quanto successo con Diego Armando Maradona. Proprio per questo motivo, De Laurentiis potrebbe scommettere sul fuoriclasse portoghese e regalare ai tifosi un colpo straordinario.