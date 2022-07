Ritiro Napoli, Spalletti si ferma con due azzurri a fine allenamento

Il Napoli sta svolgendo a Castel di Sangro, in Abruzzo, la seconda parte del ritiro pre campionato, dopo aver fatto il primo raduno in quel di Dimaro. Nelle prossime ore alla squadra si aggiungerà anche Kim Min-jae, il sostituto di Koulibaly che il Napoli ha preso dal Fenerbahce. Il difensore svolgerà le visite mediche a Roma per poi raggiungere gli azzurri ed iniziare la sua nuova avventura.

Anche questa mattina la squadra ha svolto il consueto allenamento. Fabian Ruiz e Andrea Petagna sono tornati in gruppo, mentre Adam Ounas è stato ancora assente. Parzialmente in gruppo Alessandro Zanoli, personalizzato invece per Karim Zedadka e Giuseppe Ambrosino.

Proprio questi ultimi sono rimasti in campo al termine dell’allenamento con Luciano Spalletti. Il tecnico toscano si è intrattenuto con i due calciatori per farli allenare sui tiri in porta, con Meret, Marfella, Contini e Idasiak che si sono alternati tra i pali.

In attesa dei nuovi arrivi, Spalletti sta cercando di integrare al meglio anche i giovani, che potrebbero essere molto preziosi nel corso della stagione.