Chi sarà il titolare tra Mario Rui e Olivera? Risposta a sorpresa del portoghese

A “Radio Goal”, programma radiofonico su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha intervistato Mario Rui a Castel di Sangro, durante la seconda parte del ritiro del Napoli.

Durante l’intervista il giornalista sportivo De Maggio ha domandato al difensore portoghese cosa pensa del nuovo arrivato Mathías Olivera e sulla concorrenza per una possibile titolarità durante la stagione calcistica. Ecco quanto evidenziato: “Olivera è un calciatore che stiamo scoprendo ora, lo scorso anno con il Getafe si intravedevano le sue qualità. Le prime settimane ha avuto problemi fisici, ma adesso si è integrato negli allenamenti con la squadra e sta dimostrando la sua qualità; ci darà una mano. La mentalità giusta è quella di migliorarsi ogni giorno, al di là della presenza di un altro giocatore forte nel tuo ruolo; bisogna sempre essere rivali di se stessi per crescere.”

FOTO GETTY – Mario Rui Napoli

Parole importanti e da leader, quelle del portoghese, che non teme nessuna rivalità con il compagno di squadra uruguaiano, anzi, ritiene che la sua presenza possa essere utile per la crescita della squadra e per lui stesso.

Chiara Villani