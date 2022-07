Siparietto tra Mario Rui e il presidente dell’Empoli: “Ritorno in futuro? Ci può stare”

A “Radio Goal”, programma radiofonico su Radio Kiss Kiss Napoli, durante l’interista di Valter De Maggio a Mario Rui svolta a Castel di Sangro, è intervenuto il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi.

Nell’ultima parte dell’intervista di Mario Rui è intervenuto telefonicamente il presidente Corsi, estimatore del portoghese fin dai tempi dell’Empoli. Ecco quanto evidenziato: “Mi viene in mente il percorso che ha fatto Mario: sembrava non avesse le prospettive per diventare un calciatore importante. Ci ha messo sudore e sacrificio e adesso sta raccogliendo i frutti del duro lavoro”. Corsi evidenzia il grande lavoro svolto dal calciatore per crescere e andare oltre ogni aspettativa, elogiando la sua dedizione e il suo sacrificio.

Mario Rui a Kiss Kiss Napoli

Mario Rui, contento di sentire il suo ex presidente, risponde con parole d’affetto: “Empoli è stata la mia prima casa. Corsi è stato il primo presidente che ha creduto in me. Tutte le persone con cui ho potuto condividere quegli anni ad Empoli resteranno sempre nel mio cuore. La mia prima figlia è nata ad Empoli. Lì è cominciata la mia vita da calciatore. Lì è cambiata la mia vita e quella della mia famiglia.”

Corsi, però, frena su un possibile ritorno del calciatore nelle fila toscane, ma non chiude ad un futuro da dirigente: “Mario Rui ha guadagnato troppo per tornare ad Empoli. Se vuole tornare a fare il dirigente, ci può anche stare. Mi vengono in mente tutti i momenti di gioia, anche i momenti difficili che abbiamo passato assieme. Sono grato a questo ragazzo”.

Chiara Villani