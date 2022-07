Di Lorenzo nuovo capitano del Napoli, arriva il bellissimo elogio di Mario Rui

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo sarà il nuovo capitano del Napoli per la prossima stagione calcistica.

A “Radio Goal”, programma radiofonico su Radio Kiss Kiss Napoli, Mario Rui, candidato papabile per la fascia, ha espresso tutta la sua solidarietà e la sua stima nei confronti del neo-capitano: “Il nostro capitano è Di Lorenzo ed è stata la scelta più giusta per tutti noi. Lui può fare il capitano alla grande per come si allena, per come gioca, per come si comporta fuori dal campo. Non poteva esserci scelta migliore”.

FOTO GETTY – Di Lorenzo Napoli

Mario Rui, quindi, incorona Di Lorenzo e lascia spazio a pochi dubbi considerandola “la scelta più giusta per tutti noi“: sembra proprio che il difensore toscano sia stimato da tutta la squadra per la serietà e l’approccio dentro e fuori dal campo. Di Lorenzo, a quasi 29 anni (che compirà il 4 agosto), è ormai pronto a fare il definitivo salto di qualità e diventare un leader assoluto per il Napoli e, chissà, magari anche per la nazionale azzurra.

Chiara Villani