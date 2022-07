Home » News Calcio Napoli » Nuovo nome per il dopo Mertens: gioca in Serie A!

Dopo l’ufficialità dell’addio di Dries Mertens, il Napoli è a caccia di un suo sostituto. Sono tanti i profili che il club azzurro sta sondando in queste settimane: Deulofeu, Raspadori per citare quelli più caldi.

L’indiscrezione sul nome del possibile post-Mertens però arriva direttamente dal Cile. Stando a quanto riportato dal portale online Red Gol, il talento cileno Alexis Sanchez potrebbe essere prossimo al Napoli.

Calciomercato Napoli Alexis Sanchez (getty images)

L’Inter, che ne detiene il cartellino, in questo momento ha necessità di fare cessioni. Specialmente nell’affollatissimo reparto offensivo. Uno tra quelli che l’Inter considera un esubero è proprio il cileno. L’ex Barcellona percepisce uno stipendio netto di 7 milioni, cifra che grava pesantemente sulle casse della club milanese.

Inoltre Alexis Sanchez al momento ancora non ha trovato alcuna squadra. Quindi per il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe essere un acquisto importante, specialmente in ottica Champions League. Qualora gli azzurri affondassero il colpo per l’affare, ci sarebbe comunque da contrattare per l’ingaggio notevolmente alto del cileno.

Lorenzo Golino