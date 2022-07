Nuova squadra per l’ex azzurro: c’è l’annuncio ufficiale

L’ex numero 7 azzurro, Jose Maria Callejon dopo aver collezionato in Serie A, tra Napoli e Fiorentina, ben 305 presenze ripartirà dalla Spagna: è ufficiale il suo trasferimento al Granada.

Dopo aver trascorso ben 9 anni in Italia, Callejon è pronto a fare il suo ritorno in Spagna, più precisamente nella terra in cui è nato, l’Andalusia. Essendo lui originario di Motril. Ad ufficializzare il passaggio dal club viola, è stata la stessa società andalusa attraverso i proprio account social ufficiali.

Ecco il tweet del Granada:

Calciomercato Jose Maria Callejon – Granada

Il percorso di Jose Maria Callejon

Dopo aver iniziato a muovere i primi passi tra i professionisti con il Real Madrid Castilla, e dopo aver esordito in prima squadra, viene mandato in prestito per due anni all’Espanyol. L’arrivo di Jose Mourinho ai ‘Blancos’ è fondamentale per lo spagnolo, che verrà richiamato dal prestito. Nei due anni trascorsi a Madrid, ha la possibilità di fare esperienza, giocando però con poca continuità.

Nel 2013 dopo due anni ‘formativi’, in cui si è potuto confrontare con tantissimi campioni, arriva la chiamata che darà un nuovo inizio alla sua carriera: il Napoli di Benitez. A Napoli si metterà in luce diventando uno dei migliori esterni in Serie A. Fino al 2020 giocherà all’ombra del Vesuvio per poi passare alla Fiorentina, ed adesso il ritorno in Spagna al Granada.

Lorenzo Golino