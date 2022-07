Novità dal ritiro: c’è il comunicato del Napoli

Il Napoli continua il suo ritiro a Castel di Sangro in vista della prossima ed ormai imminente stagione. In questo momento gli azzurri hanno da poco concluso il terzo giorni di allenamento qui in Abruzzo.

Il programma degli azzurri è molto intenso – come riportato sul sito ufficiale del Napoli – il gruppo nel pomeriggio non si allenerà. Ci sarà quindi un pomeriggio di riposo per i giocatori di Spalletti. In una fase così delicata della stagione e con temperature molto elevate, il recupero diventa fondamentale.

Squadra Napoli ritiro Castel di Sangro

Questa settimana inoltre avranno luogo anche ben due amichevole: La prima contro il club turco allenato da Vincenzo Montella, Adana Demirspor (mercoledì 27). Mentre la seconda contro la spagnola, Mallorca (domenica 31). Entrambe le amichevoli verranno disputate a Castel di Sangro.

Dunque Luciano Spalletti, in vista dei prossimi impegni che dovrà affrontare la squadra, ha deciso di far riposare i suoi ragazzi. Quest’ultimi saranno poi chiamati agli ultimi sforzi per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione.

Lorenzo Golino