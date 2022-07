Ex guardalinee entra nello staff della Juventus: che attacco da parte dell’ex presidente

Attraverso un comunicato ufficiale la Juventus ha annunciato l’ingresso di Luca Maggiani all’interno del organigramma societario come “Club Referee Manager“. Luca Maggiani è un ex guardalinee, la cui carriera è stata macchiata da una famosa doppia svista: durante un Catania-Juventus nel 2012, Maggiani si rese protagonista di un duplice errore che favorì i bianconeri.

Al Massimino di Catania, il 28 ottobre del 2012, andava in scena Catania-Juventus (0-1): a dirigere la gara era Gervasoni e in quella circostanza Maggiani ricopriva il ruolo di guardalinee. Nel corso del primo tempo, Maggiani annullò il gol del momentaneo vantaggio del Catania, firmato Bergessio per fuorigioco. La posizione dell’attaccante argentino però era regolare. Nel secondo tempo invece, un’altra svista: il gol di Vidal che portò in vantaggio la Juventus di Antonio Conte, era viziato da una posizione di offside di Bendtner.

Luca Maggiani (Photo by Dino Panato/Getty Images)

A commentare l’annuncio della Juventus è stato anche l’allora presidente del Catania, Antonino Pulvirenti che ai microfoni di Itasportpress.it si è espresso in maniera molto dura. Ecco le sue parole:

“Adesso tutto è compiuto. Finalmente lo posso dire, anche con un pizzico di ironia, che la Juventus ha regolarizzato la posizione di Maggiani. Non mi ero sbagliato ad aver pensato male 10 anni fa e quando dissi in televisione che nella pagina Facebook di una società di Maggiani compariva lo stemma della Juventus, mi diedero del pazzo e immediatamente scattò il deferimento. Oggi sono stato ‘risarcito’. Avevo visto bene su Maggiani che sicuramente al Massimino con i suoi due errori decise la gara vinta immeritatamente dalla Juventus“.

Lorenzo Golino