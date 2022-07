Novità per Lozano: c’è l’annuncio ufficiale sul messicano

Il Napoli è in ritiro a Castel di Sangro per il secondo ritiro del pre campionato: gli azzurri sono tutti in Abruzzo per prepararsi al meglio per l’inizio di Serie A. Nel frattempo, sono ancora tante le voci di calciomercato che vedono coinvolti i giocatori del Napoli. Tra questi, c’è anche Hirving Lozano, accostato al West Ham nei giorni scorsi.

Hirving Lozano (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

L’attaccante messicano, però, difficilmente lascerà gli azzurri: il Chucky è considerato il titolare per la fascia destra, Spalletti confida molto in lui. Nella giornata di oggi, è arrivata una notizia riguardante Lozano: l’ex PSV ha cambiato agente ed è entrato a far parte della Unique Sport Group. A comunicare il cambio, è stata la stessa agenzia tramite un tweet apparso sul canale ufficiale. L’azzurro, in precedenza, era assistito da Mino Raiola, venuto a mancare lo scorso 30 aprile.

Con l’Unique Sport Group figurano anche altri giocatori di livello come Hakan Calhanoglu dell’Inter, Aaron Wan-Bissaka del Manchester United, Reece James del Chelsea e Dayot Upamecano del Bayern Monaco.