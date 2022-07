In queste ore il Napoli, attraverso i propri canali social, ha salutato ufficialmente Dries Mertens, che resta dunque svincolato dopo la scadenza del contratto con gli azzurri dello scorso 30 giugno.

Annuncio che ha fatto eco al saluto del presidente Aurelio De Laurentiis che, nel corso della sua intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato i motivi del suo addio.

Il bega è adesso alla caccia di un nuovo club che possa accoglierlo e non mancano le sirene dalla Serie A. In questi mesi, si è parlato in particolar modo della Lazio: l’ex tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, farebbe carte false per portarlo alla Lazio e, stando ai rumors che si sono moltiplicati nel corso delle ultime settimane, spinge per un suo arrivo alla Capitale.

Mertens-Inter: la trattativa può decollare in un caso

Altro club che in questi anni è attento all’ormai ex attaccante azzurro, è senza dubbio l’Inter. La società nerazzurra ci provò concretamente già nell’estate del 2020, quando arrivò poi la firma sull’ultimo rinnovo di contratto con i partenopei.

Secondo quanto rivelato dall’edizione online de La Repubblica, il tecnico Simone Inzaghi, dopo aver confermato Edin Dzeko, vorrebbe una seconda punta, con il nome di Dries Mertens in cima alla lista dei suoi desideri.

Simone Inzaghi

Tuttavia, i nerazzurri devono liberarsi prima del pesante ingaggio di Alexis Sanchez, che ha ostacolato anche l’arrivo a Milano di Paulo Dybala. Secondo la medesima fonte, il cileno non rientra più nel progetto tecnico della società nerazzurra, ma le offerte arrivate sono state rispedite al mittente dallo stesso attaccante, che lascerebbe Milano solo per una big. Beppe Marotta ha provato a intavolare una trattativa per la rescissione del contratto, con una buonuscita importante, ma anche questa offerta è stata rifiutata dal cileno.

Servirà, dunque, cedere prima l’ex Arsenal e Barcellona prima di pensare a un assalto concreto a Mertens.