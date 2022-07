UFFICIALE – Il Napoli saluta Dries Mertens: il video

È ormai dal 1° luglio 2022 che Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli, ma nel cuore dei tifosi la speranza di vederlo ancora una volta in maglia azzurra non è mai tramontata. Fino a ieri, giorno in cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in un’intervista esclusiva, ha chiarito la situazione e ha salutato ufficialmente il miglior marcatore della storia del club partenopeo.

FOTO: Getty Images, Mertens

A conferma di ciò, sui canali social della SSC Napoli è stato pubblicato un video per salutare Dries Mertens. Attraverso le immagini che riportano i momenti più belli e alcuni dei gol migliori realizzati con la maglia azzurra, la società ha ringraziato il giocatore belga per gli anni trascorsi insieme.

Un altro addio importante e sicuramente difficile da digerire per molti tifosi, affezionati all’attaccante numero 14, considerato ormai un napoletano a tutti gli effetti. Dopo Lorenzo Insigne al Toronto e Kalidou Koulibaly al Chelsea anche Dries Mertens si prepara a proseguire altrove la sua carriera.