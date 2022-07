Home » calciomercato napoli » Napoli, accordo totale per Barak: si chiude dopo la cessione “pesante”

Il Napoli monitora ancora il calciomercato, sia in entrata che in uscita. Luciano Spalletti si aspetta di poter lavorare con una rosa molto competitiva nonostante gli addii illustri che hanno costellato l’estate del Napoli. Cristiano Giuntoli è al lavoro per rendere la stagione azzurra più semplice dell’anno scorso, anche se sarà estremamente complesso.

Nei prossimi giorni, a Castel di Sangro, potrebbero vedersi due volti nuovi: Giovanni Simeone e Kim Min-Jae. Ma le mosse di mercato non finiscono qui perché il Napoli ha l’accordo totale con il Verona per Antonin Barak.

Calciomercato Napoli: accordo per Barak, prima l’addio di Fabian

Il nome di Antonin Barak è nel mirino del Napoli già da diversi mesi e ora è ancora di più sotto la lente d’ingrandimento. Secondo quanto riferisce L’Arena, infatti, Napoli e Verona hanno trovato l’accordo totale per il trasferimento del fantasista ceco per 14 milioni di euro. Dopo Simeone, dunque, azzurri e scaligeri possono chiudere un nuovo accordo.

Ma prima dovrà esserci la cessione di Fabian Ruiz, non intenzionato a rinnovare e cedibile “alle giuste cifre”. Nei prossimi giorni, fa sapere il quotidiano veronese, potrebbe esserci l’assalto delle big per lo spagnolo e solo dopo il suo addio sarà ufficializzato l’arrivo del classe ’94.