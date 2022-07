Home » News Calcio Napoli » Spalletti promuove l’acquisto: pensati due ruoli per lui

Il calciomercato del Napoli si muove sulle montagne russe, fra acquisti che, comunque, non mancano e cessioni dolorose come quella di Kalidou Koulibaly. L’allenatore degli azzurri Spalletti, nel frattempo, aspetta le mosse della dirigenza per poter disegnare definitivamente quello che sarà il Napoli della prossima stagione.

Una trattativa che sembra oramai sempre più vicina alla conclusione è quella che porterà Giovanni Simeone dall’Hellas Verona al Napoli. L’argentino è il giocatore scelto dalla dirigenza azzurra per sostituire il partente Andrea Petagna, oramai ad un passo dal trasferimento al Monza.

Foto: Getty Images- Giovanni Simeone

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto su questo colpo: l’operazione si chiuderà con un prestito con obbligo di riscatto pari a 16 o 17 milioni non appena verrà formalizzata la suddetta cessione di Petagna. Sembra definitivamente superata, dunque, la concorrenza del Siviglia.

Spalletti, secondo quanto afferma il quotidiano, avrebbe promosso l’acquisto: egli infatti ritiene di poter sfruttare Simeone sia come alter ego di Osimhen, sia per farlo giocare al suo fianco o alle sue spalle.