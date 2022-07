Fedele bacchetta il Napoli: “Squadra da quinto o sesto posto”

Enrico Fedele è intervenuto duramente a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”, spiegando il suo punto di vista sul mercato del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Kim Min-Jae Napoli (Getty Images)

“Cosa penso su Kim? Io sono d’accordo in una rivoluzione, però, la società aveva il dovere di comunicarlo senza prendere in giro i tifosi. Tanti che seguono il calcio sono rimasti basiti da ciò che è stato raccontato. Che credibilità ha il ds Giuntoli che ha ammesso di aver spudoratamente mentito? È una società del “Marchese del Grillo.

Dove può arrivare la squadra che si sta costruendo? Per me può al massimo lottare per arrivare al sesto posto, non può lottare invece per il quarto posto. In questo momento la Roma è superiore. Il giocatore da acquistare, sotto tutti i punti di vista era Paulo Dybala, anche se ne avevi 10 in quel ruolo. La trattativa si è intoppata per via della clausola rescissoria da 20 milioni di euro valida dalla fine del secondo anno. Il Napoli voleva inserirne una di 40 milioni. Ci vuole un qualcuno molto bravo vicino a Osimhen.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Chi avrei preso io in attacco? Io sono per una seconda punta e non mi pare che Deulofeu lo sia. Spalletti si è fatto sfuggire nel corso della presentazione che alcuni giocatori sono andati via ed ha annesso anche il nome di Dries Mertens, c’è una confusione enorme. Una seconda punta potrebbe essere Luis Muriel. Se hai Andrea Petagna, fai giocare lui, che altro posso aggiungere.

La forza del Napoli? Noi siamo più forti di 14 squadre e meno forti soprattutto di 3-4 squadre. Io avrei preso un difensore come Milenkovic per il dopo Koulibaly. Non c’è dubbio che Dybala sia stato un po’ fragile negli ultimi anni, ma il calcio è un sogno e si fa con chi ti fa sognare”.

Lorenzo Golino