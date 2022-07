A Radio Bussola è intervenuto Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, che ha lasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato. Ecco quanto evidenziato.

Alla domanda “Soddisfatto del mercato condotto sin ora?”, risponde con serenità e con sicurezza e si espone anche con un possibile obiettivo: “Abbiamo preso gli under più forti di tutti, la nostra campagna acquisti è tra le più intelligenti d’Italia. Noi pensiamo di prendere ancora altri 4-5 giocatori. Servono un difensore, un centrocampista e due attaccanti per rinforzare l’undici titolare. Più qualche giovane, come Rovella”. Iervolino, infatti, aveva poc’anzi affermato: “I tifosi sanno benissimo che non possiamo permetterci di sbagliare, non dobbiamo prendere gente che non rientra in un modello tattico adatto a Nicola. Parliamo direttamente con lui, siamo agli sgoccioli. Faccio un discorso generale: la stragrande maggioranza dei nomi che si leggono sui giornali sono veritieri.”

FOTO GETTY – Iervolino e Nicola Salernitana

In seguito, il presidente prosegue tagliando tutti i ponti su un’asse di calciomercato tra le due squadre campane, Salernitana e Napoli: “Con il Napoli non ci sono link aperti, lui non ha necessità di nostri giocatori e viceversa. Faremo un ottimo campionato, su questo non ci sono dubbi”.

Sul tema abbonamenti glissa con diplomazia: “Sono sempre pronto e disponibile a raccogliere tutte le istanze dei tifosi, sono parte integrante della squadra e del mio progetto. Non mi va di fare polemiche, stiamo parlando di una piazza che ha fornito un contributo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi”.

Chiara Villani