Calciomercato Napoli, nuovo addio pesante? Ci prova il West Ham

Il calciomercato del Napoli è stato ricco di addii dolorissimi per i tifosi. Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens sono gli addii già annunciati dalla società ma nelle prossime potrebbe verificarsi qualche altro addio molto importante.

Le big europee possono approfittare della volontà del Napoli di ridurre il monte inaggi e provare a prendere i migliori calciatori della rosa di Luciano Spalletti.

Zielinski Napoli West Ham (Getty Images)

Calciomercato Napoli: Zielinski piace al West Ham

Il West Ham ha messo Piotr Zielinski nel mirino. Il centrocampista polacco non è stato perfetto nell’ultima stagione in azzurro ma nelle sue idee c’è la permanenza in azzurro. Ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato di TMW, gli Hammers hanno messo il polacco come primo nome sulla lista dei nuovi affari.

Il Napoli vuole trattenere Zielinski, a meno di offerte molto importanti. Il West Ham, d’altro canto, ha intenzione di mettere in piedi una rosa ancora più forte di quella attuale e punta il numero 20 azzurro. Le cifre possono far decollare o bloccare definitivamente la trattativa: il Napoli chiede non meno di 45 milioni.