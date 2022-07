Home » News Calcio Napoli » Da Dimaro: un top non si allena. Problemi fisici per un altro giocatore.

Ultimo giorno di allenamento a Dimaro per il Napoli prima della partenza della prossima tappa del ritiro azzurro: Castel di Sangro. L’umore della piazza non è però dei migliori: gli addii di giocatori importanti come Ospina, Insigne, Koulibaly e Mertens dopo il finale di stagione hanno causato diverse contestazioni nei confronti della società.

Il giocatore più acclamato è stato però senza dubbio Victor Osimhen: tanti tifosi vedono in lui la speranza per poter permettere al Napoli di restare nelle primissime posizioni della classifica anche nella prossima stagione. Il momento del suo ingresso in campo è quindi sempre accolto da tanti applausi nonostante il momento di contestazione generale.

Foto: Getty Images- Victor Osimhen

Napoli, niente allenamento per Osimhen e Ounas

Secondo quanto riporta la redazione di SpazioNapoli presente in ritiro, però, oggi Victor Osimhen non ha partecipato all’allenamento insieme al resto della squadra: il giocatore ha fatto solo palestra. Non sono ancora chiare le motivazioni.

Niente allenamento anche per un altro giocatore azzurro, Adam Ounas, il quale è stato solo intravisto mentre usciva toccandosi leggermente la gamba.