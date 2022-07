Napoli su Kim Min-Jae, arriva la conferma di Giuntoli

Nelle ultime ore si è clamorosamente riaperta la pista che porterebbe il difensore sudcoreano Kim Min-Jae a Napoli. Il giocatore del Fenerbahce infatti sembrava essere il profilo ideale per la difesa azzurra, abbastanza giovane e dal grande potenziale, ma i francesi del Rennes avevano effettuato negli scorsi giorni un furibondo sorpasso. A quanto sembrerebbe però i transalpini non avrebbero affondato il colpo, e il Napoli sarebbe tornato forti sulle tracce del sudcoreano, profilo ritenuto ideale per sostituire Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea nei giorni scorsi.

Kim Min-Jae (FOTO -Getty Images)

Della trattativa ha parlato anche il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, intervenuto questa sera alla conferenza stampa di chiusura del ritiro di Dimaro Folgarida. L’ex Carpi non ha detto molto, ma ha risposto in maniera diretta alla domanda posta dal giornalista. Ecco le parole del ds azzurro:

“Kim è un calciatore bravo che stiamo seguendo, ma ci sono anche altre valutazioni su altri giocatori. Basta, non posso prolungarmi di più. Sono fiducioso su tutti”.

Michele Larosa