LIVE – Giuntoli: “Stiamo seguendo Kim. Dybala non era un’opportunità. Su Koulibaly non vi ho detto la verità”

Il ritiro a Dimaro Folgarida sta per volgere al termine: domani, dopo l’ultimo allenamento mattutino, gli azzurri lasceranno il Trentino Alto-Adige e torneranno a Napoli. La squadra, però, resterà solo pochi giorni in città: sabato, infatti, prenderà il via il ritiro a Castel di Sangro. In Abruzzo, i ragazzi di mister Spalletti resteranno fino a sabato 6 agosto.

Questa sera, al Teatro di Dimaro, è prevista l’ultima conferenza stampa del ritiro: a parlare sarà il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Scelta a sorpresa del Napoli che ha deciso di non far parlare il tecnico Luciano Spalletti, preferendo Giuntoli al suo posto. Di seguito la diretta testuale della conferenza.

Conferenza Giuntoli

“Kim è un calciatore bravo che stiamo seguendo come altri e basta, non posso prolungarmi di più. Ci sono anche altre valutazioni su altri giocatori. Sono fiducioso su tutti”.

“Abbiamo parlato con gli agenti di Dybala, ma abbiamo capito che per noi non era un’opportunità”.

“Koulibaly per noi era incedibile, abbiamo provato in tutti i modi a convincerlo, gli abbiamo fatto un’offerta altissima. Noi volevamo trattenerlo in tutti i modi, ma non ce l’abbiamo fatta. Non vi ho detto una cosa la scorsa volta: lui ci aveva detto che non voleva rimanere, ma ci ho provato fino alla fine. l’ho coccolato e difeso fino all’ultimo per provare a convincerlo. Siamo dispiaciuti, ma il Napoli andrà avanti, crediamo di avere una squadra forte”.

“Il motivo per cui sono venuto io è semplice: ci sono troppe situazioni di mercato e vogliamo che il mister pensi solo al campo”.

“Il mister ha detto che vorrebbe fare il 4-3-3 e Dybala non era un’opportunità per questo modulo. Il mercato è lungo e cerchiamo di sfruttare le opportunità che ci vengono incontro”.

“Puntare al massimo è sempre importante, ma dobbiamo ancora completarla: serve un portiere dello stesso livello di Meret e un difensore forte per sostituire Koulibaly”.

“Con Mertens c’è un rapporto diretto con De Laurentiis. Mertens non è paragonabile agli altri giocatori, è un capitolo a parte. Per Fabian stiamo parlando con il suo entourage un paio di vote a settimana. Il ragazzo è sereno e vuole valutare le offerte di mercato. Noi teniamo al calciatore e vogliamo tenerlo, poi parlerà il mercato”.

“Abbiamo già un accordo per il rinnovo di Meret, si stanno aspettando i documenti degli avvocati”.

“Non abbiamo ricevuto offerte dal Bayern per Osimhen. Non sono arrivate offerte nemmeno per Lozano e siamo contento di tenerlo con noi, contiamo molto su di lui”.

“De Laurentiis è arrivato qualche giorno fa e lo vedo coinvolto in tantissime situazioni, è uscito poco dall’albergo perché aveva molto da fare”.

“Il tifoso deve avere fiducia in questa società che ha fatto tantissimi anni in Europa, la famiglia De Laurentiis ha credito per essere applaudita”.

“Veniamo da annate difficili dopo il Covid e, come nelle famiglie, dobbiamo mettere a posto delle cosine. Noi vogliamo prendere ragazzi di valore che un giorno faranno il bene del club. Io combatterò fino all’ultimo giorno per fare il meglio per questo club”.

“Non vedo opportunità per Simeone, ma il mercato è ancora lungo, ci può riservare tante belle notizie”.

“Noi abbiamo dei calciatori bravi che hanno avuto meno spazio negli ultimi anni e non vogliamo tenere giocatori che non hanno voglia: se avranno delle richieste, siamo aperti a qualsiasi discorso”.

“Politano non è mai stato messo i discussione, ma se c’è qualcuno che non vuole restare e ha delle offerte, noi siamo aperti a tutto: vogliamo tenere giocatori che vogliono combattere per il Napoli”.