Non solo Osimhen, Bayern Monaco interessato a due giocatori del Napoli

La sessione estiva di calciomercato è ancora molto lunga ed il Napoli continua a fare tante valutazioni, sia in entrata che in uscita. Nonostante le diverse cessioni importanti (Koulibaly, Insigne, Mertens, Ospina, Ghoulam) il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe vendere ancora.

Tra i giocatori più richiesti ci sono sicuramente Piotr Zielisnki e Victor Osimhen. I due calciatori sono finiti da tempo sotto il mirino del Bayer Monaco. A dare conferma anche Il Mattino che segnala dei sondaggi fatti dai bavaresi per i due giocatori.

FOTO: Getty – Zielinski Napoli

Sempre Il Mattino fa presente che sul polacco ci sono anche diversi club della Liga. Prosegue poi il quotidiano raccontando come il Napoli, di fronte a tali richieste, non abbia alzato alcun muro. Ciò sottolinea come in questo momento nella rosa del Napoli, alla giusta cifra, nessuno venga definito incedibile.

Al momento il Bayern Monaco però non andrà oltre il sondaggio, perché non è disposto a spendere i 100 milioni richiesti per arrivare all’attaccante nigeriano. Dunque saranno fondamentali le prossime settimane per capire quale sarà il futuro dei due azzurri.

Lorenzo Golino