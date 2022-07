Niente rinnovo, Tensione con Ounas: cosa ha deciso il Napoli!

Il Napoli in questa sessione di calciomercato è molto attiva sui giocatori in uscita e sui rinnovi. Quella dei rinnovi inoltre è una situazione molto delicata, dato che molti giocatori sono prossimi alla scadenza, uno tra tutti Fabian Ruiz.

Al momento però la situazione che sta destando maggiore tensione è quella dell’esterno algerino, Adam Ounas. L’esterno ex-Crotone andrà in scadenza nel 2023, e quindi la società ha proposto il rinnovo per non perderlo a zero. Rinnovo che però, come riportato da La Repubblica, è stato rigettato dall’esterno destro azzurro. Quindi adesso il presidente Aurelio De Laurentiis spera di riuscire quanto prima venderlo.

FOTO: Getty – Adam Ounas Napoli

Questa tensione ovviamente non conforta i club che si sono messi sulle tracce di Ounas. In particol modo Lecce e Salernitana. Secondo Il Mattino i due club avrebbero fatto dei sondaggi però avrebbero deciso di non affondare il colpo. Frenata dovuta a questa situazione di incertezza.

Il futuro di Adam Ounas è quindi sempre più in bilico e sempre più lontano da Napoli. Il club azzurro, intanto, spera in offerte provenienti dalla Francia.

Lorenzo Golino