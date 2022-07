“Leader naturale e carattere”, il Chelsea spiega perché ha puntato su Koulibaly

Ormai ufficialmente un giocatore del Chelsea, Koulibaly è stato fortemente voluto sia dall’allenatore tedesco Thomas Tuchel che dalla nuova società, capitanata da businessman Todd Boehly. I Blues sono entusiasti del nuovo acquisto, tanto da pubblicare sul proprio sito ufficiale le motivazione che hanno spinto il club a puntare sul senegalese: “Un leader naturale, con un carattere forte”. Così descrive il Chelsea l’ex numero 26 azzurro.

Kalidou Koulibaly inoltre al Chelsea ritrova un ex compagno ed un connazionale: rispettivamente Jorginho e Mendy. La presenza di questi due giocatori ha influito moltissimo nella decisione finale del senegalese.

FOTO: Getty – Koulibaly e Jorginho Napoli

“Parlare con i miei amici Mendy e Jorginho ha reso ancor più facile la mia scelta”. Queste le dichiarazioni di Koulibaly che raccontano proprio come la presenza dei sopra citati giocatori sia stata fondamentale. Sempre Koulibaly ha dichiarato che lo stesso Chelsea aveva già provato a strapparlo al Napoli nel 2016, ma che poi la trattativa non andò in porto.

Una nuova avventura londinese aspetta il Comandante che sarà sin da subito protagonista nel Chelsea di Tuchel, specialmente dopo l’addio di Rudiger, passato al Real Madrid.

Lorenzo Golino