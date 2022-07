De Laurentiis assente alla presentazione della squadra a Dimaro: svelato il motivo

A differenza degli scorsi anni, Aurelio De Laurentiis non ha ancora fatto la sua apparizione al ritiro di Dimaro del Napoli. Come di consueto il presidente azzurro era solito organizzare una conferenza stampa aperta al pubblico per parlare delle trattative in corso. Inoltre il patron presenziava anche durante la presentazione della squadra e gli allenamenti.

Napoli Presentazione Dimaro

Quest’anno invece il suo arrivo a Dimaro è stato più in sordina. La sua comparsa pubblica era già prevista negli scorsi giorni, ma non è stato così. Assente anche ieri durante la presentazione della squadra per la stagione 2022-23 La motivazione di questa assenza, spiega la Repubblica, è scaturita proprio dalla volontà di De Laurentiis di evitare le contestazioni da parte dei tifosi.

Dunque un clima teso quello che si respira tra società e tifosi, e proprio per evitare di peggiorare la situazione, con tutta probabilità ADL ha deciso di non partecipare. Rapporto incrinatosi ulteriormente in seguito anche dalle importanti cessioni fatte dalla società. Cessioni non particolarmente gradite dai supporters partenopei.

Lorenzo Golino