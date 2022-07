Ambrosino lascia il Napoli? Interesse da parte di un club di Serie B

Protagonista assoluto nel Napoli Primavera, Giuseppe Ambrosino grazie ai suoi gol (20) non solo ha conquistato la salvezza con gli azzurrini, ma ha anche concluso il campionato da capocannoniere. Ovviamente un osservatore esperto come Spalletti lo ha chiamato subito con sé a Dimaro. Dove peraltro ha esordito nell’amichevole contro l’Aunane siglando il gol del 10 a 0.

Come era normale che fosse il giovane attaccante è finito nel radar di moltissime squadre importanti. Una di queste la Spal, in Serie B. La conferma arriva direttamente dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira su Twitter: “La #SPAL ha chiesto al #Napoli il prestito del gioiellino Giuseppe #Ambrosino“.

Napoli Primavera – campionato Primavera 1

Dunque come per Coli Saco, Vergara e D’Agostino (giocatori del Napoli Primavera), anche per il bomber azzurro Ambrosino potrebbe arrivare la possibilità di fare esperienza. Un’occasione importantissima per crescere e mettersi in gioco mostrando tutte le sue qualità.

Anche perché in caso di permanenza in prima squadra, non troverebbe molto spazio. Quindi la scelta migliore al momento sarebbe proprio quella di andare a esperire in un altro club e giocare il più possibile.

Lorenzo Golino