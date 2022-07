Blitz Napoli e Parigi e Istanbul: è ballottaggio Diallo-Kim

Il Napoli si muove ed è alla ricerca di un sostituto adeguato di Kalidou Koulibaly. Sostituire un difensore come il numero 26 è quasi impossibile e gli azzurri sono molto attenti nella ricerca del nuovo centrale da affidare a Luciano Spalletti.

Il primo rinforzo in difesa dovrebbe arrivare la prossima settimana, l’ex Genoa Ostigard infatti è ormai ad un passo dal vestire l’azzurro ma naturalmente non può bastare per compensare alla perdita di uno dei centrali più forti al mondo.

Diallo PSG (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

I profili che al momento sembrano più interessanti per il Napoli sono Diallo del Psg e Kim Min-jae del Fenerbache. Per entrambi gli azzurri sembrano essersi mossi con una certa decisione per portarli alla corte di Luciano Spalletti.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, tramite il proprio sito ufficiale, il Napoli per entrambi avrebbe effettuato un blitz a Parigi e Istanbul per illustrare il progetto ai due giocatori e parlare con i rispettivi agenti.

Con Diallo i contatti sono ancora in corso, più freddi invece con Kim che però ancora pare non aver preso una decisione tra il Napoli e il Rennes che avrebbe già un accordo con il club turco.