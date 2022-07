Agente Politano: “Napoli? Non è detto che resti”

Intervenuto a Radio KissKiss Napoli, Mario Giuffredi, procuratore di Politano, Mario Rui e Di Lorenzo, ha parlato del futuro dell’attaccante azzurro, al centro di numerose voci di mercato.

Perché sono a Dimaro? “Sono venuto qui per parlare con la società, con il mister e con Politano. Lui è un ragazzo serio, sa cosa deve fare e lavorerà. Credo che al 50% resta al Napoli, al 50% va via. Siamo distanti in questo momento dalla fase importante del mercato e dalla richiesta che il Napoli vorrebbe per cederlo.

FOTO: Getty – Di Lorenzo Napoli



“Di Lorenzo capitano? “La fascia è da Libro Cuore. Poi ha reso felice anche me: da napoletano sono felice. Rinnovo? Aspettiamo il presidente. L’aria intorno a lui è molto buona. Per lui e Mario Rui non ci sono problemi, con De Laurentiis c’è un buon rapporto”.

Come noto ormai da tempo il futuro di Matteo Politano, stando anche alle dichiarazioni rilasciate dal suo procuratore, è molto incerto. Sarà fondamentale risanare (in caso di permanenza) un rapporto un po’ incrinato con il mister Spalletti in queste settimane di ritiro.

Lorenzo Golino