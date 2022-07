Vertice fra Spalletti e la società a Dimaro: le richieste dell’allenatore

Il calciomercato del Napoli sta vivendo i suoi giorni più bollenti dopo la formalizzazione della cessione di Koulibaly al Chelsea. Adesso sarà necessario trovare un sostituto e, in più, sarà possibile investire parte dei 40 milioni ricavati dall’affare su altri reparti.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta la reazione di Spalletti a questi giorni difficili: secondo quanto riporta il quotidiano, si è svolto un vertice a Dimaro in cui hanno partecipato, oltre all’allenatore stesso, il ds Giuntoli, il presidente De Laurentiis e l’amministratore delegato Chiavelli.

Napoli Spalletti (Getty Images)

Tale incontro si è svolto dopo cena all’hotel Rosatti di Dimaro ed è stato utile per chiarire le volontà del tecnico sul calciomercato. Spalletti avrebbe infatti metabolizzato la partenza di Koulibaly e sarebbe soddisfatto di un acquisto di Kim Min Jae come suo sostituto (come ribadito ieri dopo la prima amichevole stagionale contro l’Anaune).

Inoltre, l’allenatore avrebbe chiesto alla società anche l’acquisto di un portiere d’esperienza, oltre che il grande colpo Dybala. Più genericamente, Spalletti chiede garanzie per acquisti che consentano al Napoli di lottare con le prime in campionato e figurare bene in Champions.