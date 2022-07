Home » News Calcio Napoli » Protagonisti con il Napoli Primavera: i tre talenti azzurri in prestito in Serie C

Dopo aver ottenuto la salvezza ai play-out contro il Genoa, il Napoli Primavera sta per iniziare il proprio ritiro pre-campionato. Nonostante la passata stagione sia stata molto altalenante, sono diversi i giocatori che sono riusciti a mettere in mostra.

Tra i protagonisti dell’incredibile salvezza, oltre al capocannoniere del campionato primavera Ambrosino (attualmente in ritiro a Dimaro con la prima squadra), ci sono sicuramente Coli Saco, Vergara e D’Agostino.

I primi due, Coli Saco (centrocampista) e Antonio Vergara (esterno), durante lo scorso campionato hanno ampiamente dimostrato di avere le capacità per potersi giocare le proprie chance tra i professionisti. Infatti le loro prestazioni sono valse il prestito in Serie C alla Pro Vercelli.

Napoli Primavera

Stesso discorso vale per Giuseppe D’Agostino, il quale verrà girato in prestito alla Juve Stabia (Serie C). Quindi anche l’attaccante azzurro avrà l’opportunità di fare esperienza e giocarsi le sue carte in un campionato importantissimo come quello di Serie C.

Un’ottima mossa strategica quella del Napoli quella di mandare in prestito i suoi giovani talenti della primavera per farli crescere. Sperando che avranno lo spazio per potersi esprimere e dimostrare tutto il loro valore tra i ‘grandi’.

Lorenzo Golino