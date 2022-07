Kvaratskelia: “Io come Insigne? Sono a Napoli per un motivo”

Napoli lo ha già accolto tra le sue braccia: l’avventura di Khvicha Kvaratskhelia in maglia azzurra è ufficialmente incominciata. Negli allenamenti ha fatto vedere qualcosa della sua tecnica, con l’apice nell’amichevole di ieri contro l’Anaune in una prestazione formidabile. Pochi minuti fa si è anche conclusa la conferenza di presentazione del nuovo acquisto proveniente dalla Georgia, arrivato per sostituire Insigne. Ma il suo obiettivo è un altro, come spiegato stesso dal giocatore.

Kvaratskhelia e la domanda su Insigne

Confronto con Insigne? – “Per me è in grande stimolo giocare qui, in una squadra così importante. Sono arrivato qui solo per giocare a calcio. Non sono qui per far dimenticare un grande calciatore come Insigne ma solo per fare il meglio. Il ruolo che prediligo è l’esterno sinistro d’attacco, come ho giocato ieri”.

Dopo la prima settimana pensi di poter dare un grande contributo? – “Penso di aver preso la decisione giusta, mi è piaciuta molto la prima settimana. Una settimana è poco per dare un giudizio ma penso che andando avanti sarà sempre meglio”.

