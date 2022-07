Rinnovo Mertens, manca l’accordo: la nuova richiesta del giocatore

Nonostante al momento il suo contratto col Napoli sia scaduto, non può ancora mettersi definitivamente la parola fine all’avventura di Dries Mertens all’ombra del Vesuvio.

Il belga infatti non ha ancora trovato l’accordo con un’altra squadra e continua ad avere la speranza di poter rinnovare con il Napoli. Anche la dirigenza azzurra , d’altronde, non hanno ancora chiuso la porta ad una possibile nuova firma di Dries e non sono esclusi colpi di scena nei prossimi giorni data la presenza del presidente De Laurentiis in ritiro a Dimaro.

Foto: Getty Images- Dries Mertens

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, però, tutto tace al momento sul fronte relativo al rinnovo di Mertens: il giocatore avrebbe infatti rifiutato la proposta pari a 2.5 milioni di euro all’anno della società.

D’altro canto, il giocatore avrebbe effettuato una controproposta pari a 2.9 milioni di euro all’anno. Al momento, la trattativa sembra però arenata: nessun passo in avanti da parte del Napoli, che rimane fermo sulla sua offerta.