Vecchia conoscenza del Napoli: sta giocando con la maglia dell’Anaune!

Prima uscita stagionale per il Napoli di Luciano Spalletti, che a Dimaro Folgarida ha affrontato e battuto 10-0 l’Anaune. Nel primo tempo gli azzurri sono scesi in campo con quella che in gran parte potrebbe essere l’11 titolare del prossimo anno.

Tra i pali della formazione avversaria c’è Alessio Gionta, portiere classe 1997 nato proprio a Dimaro e cresciuto nelle giovanili del Napoli. Gionta, arrivato nel settore giovanile azzurro nel 2014, è rimasto a Napoli fino alla stagione 2015-2016, in cui ha disputato il campionato con la formazione primavera.

Al termine della stagione Gionta si è trasferito all’Aurora Pro Patria a titolo gratuito. L’anno successivo ha vestito la maglia della Caronnese, squadra della provincia di Varese. Nell’estate del 2018 il trasferimento alla Rotaliana, club del Trentino Alto Adige. Una stagione in Trentino, per poi svincolarsi dalla Rotaliana e vestire la maglia del Dro Alto Garda Prima e dell’ASD Revival poi. Da Luglio 2021 difende invece i pali dell’Anaune, con cui ha iniziato anche questa nuova stagione e ha avuto la possibilità di affrontare proprio il Napoli, squadra in cui ha mosso i primi passi.

Nel corso dell’amichevole Gionta si è divincolato molto bene, ed è stato indubbiamente uno dei migliori dei suoi nonostante in passivo molto pesante con cui è terminata l’amichevole in quel di Dimaro.