Napoli-Anaune, gesto a sorpresa di Demme: avversario incredulo

Una bella storia di fair play e di umiltà quella andata in scena oggi al ritiro di Dimaro-Folgarida durante la prima uscita del Napoli. Nel piccolo comune incastonato fra le Alpi infatti gli azzurri hanno sfidato nella prima amichevole della nuova stagione i locali dell’Anaune, squadra militante nel campionato di Eccellenza. La partita come prevedibile è stata la classica passerella, con il Napoli che ha dilagato con un punteggio di 10-0, ma a fine partita non è mancato il fair play.

Emblematico è stato lo scambio di battute fra il difensore dei trentini Michele Giannotti e il centrocampista del Napoli Diego Demme, un giocatore che in Germania ha avuto l’onere di assaporare le categorie minori. Al termine della partita infatti i due hanno scambiato le maglie, con Giannotti uscito dal campo imbracciando la maglia azzurra numero 4 e con un sorriso stampato sulle labbra, dicendosi incredulo di quanto avvenuto. Una bella storia a sugellare la prima sgambata stagionale del Napoli.