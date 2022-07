Home » News Calcio Napoli » LIVE – Napoli-Anaune: primo test per gli azzurri, le formazioni ufficiali

PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE DEL MATCH

Formazione ufficiale Napoli: Meret: Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Petagna, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Marfella, Costanzo, Demme, Zedadka, Gaetano, Ambrosino, Politano, Zerbin, Ounas, Osimhen.

Formazione ufficiale Anaune: Gionta Alessio (VC); Menghini Thomas, Rizzi Luca, Pangrazzi Tommaso, Faes Simone, Badjan Bakari, Micheli Nicola, Menapace Marco, Biscaro Nicolò (C), Kumrjia Genci, Kurtaj Denis.

Spettatori paganti: 715

Attesa per il primo test amichevole

Primo test stagionale per il Napoli di Luciano Spalletti, da giorni a Dimaro nella tradizionale fase pre-campionato. Così come è consueto il test amichevole con la rappresentativa dell’Anaune, che sfiderà il club azzurro nel match in programma quest’oggi allo stadio di Carciato.

Grande attesa per scoprire il nuovo volto di questo Napoli, all’alba di una rivoluzione che ha visto tanti addii eccellenti.

Attesa anche per capire chi erediterà la fascia di capitano, lasciata inoccupata dagli addii di Insigne e Koulibaly.

La partita sarà visibile, in chiaro e gratuitamente, sulla pagina Facebook ufficiale del club azzurro.