Passi avanti per Dybala: risolto il nodo diritti d’immagine. Pronta l’offerta definitiva

Il sogno di mercato della tifoseria azzurra continua ad essere Paulo Dybala. Dopo l’addio di Koulibaly, un grande colpo come quello di un eventuale acquisto della Joya potrebbe essere davvero utile per ridare un po’ di entusiasmo all’ambiente.

In tale ottica, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del Napoli come il club pronto più di tutti a muoversi concretamente per Dybala. A muovere i primi passi per il colpo sono stati sia l’allenatore Spalletti, con una telefonata al giocatore stesso, sia il ds Giuntoli, interloquendo con l’agente del giocatore Jorge Antun.

Foto: Getty Images- Paulo Dybala

Napoli, il colloquio Giuntoli-Antun spiana la strada per Dybala

Il colloquio fra Giuntoli e Antun è stato relativo a quello che sembrava essere l’ostacolo principale alla conclusione della trattativa, cioè la questione diritti d’immagine. Problema che sembra però essere superabile: infatti il Napoli ha già un accordo che regola i diritti di altri giocatori azzurri con quello che è anche lo sponsor tecnico di Dybala, cioè Adidas. Tale accordo potrebbe dunque applicarsi anche in questa trattativa.

La strada sembra dunque spianata per provare l’assalto decisivo: l’offerta azzurra sarebbe pari a 5 milioni di euro all’anno netti di base più uno di bonus legato alle presenze. Un’offerta che sarebbe più bassa di quella dell’Inter, che però al momento è ancora ferma al riguardo.

Insomma, sembra essere chiara la volontà del presidente De Laurentiis di provare a regalare questo grande colpo, con la missione di ritrovare l’entusiasmo perduto.