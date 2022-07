De Laurentiis incantato da Broja: contattatati i familiari del giocatore!

Torna in auge in casa Napoli il nome di Armando Broja, attaccante albanese di proprietà del Chelsea reduce da una stagione in prestito al Southampton.

Broja potrebbe essere il giocatore ideale per sostituire il partente Andrea Petagna e occupare il ruolo di vice Osimhen. L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto su questo interessamento e sulle strategie del Napoli per battere la concorrenza.

Armando Broja (Getty Images)

Stando al quotidiano, l’albanese è infatti entrato da tempo nelle grazie del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha più volte parlato di lui sia con il Chelsea che con i familiari del giocatore allo scopo di accelerare la trattativa.

Il giocatore è però in questo momento negli Usa, impegnato nella tournee del suo club, dove l’allenatore Tuchel lo sta valutando per decidere sul suo futuro. Su di lui ci sono diversi club inglesi: Everton, West Ham e Newcastle. Una trattativa che, quindi, non è per nulla facile ma De Laurentiis si è mosso da tempo per cercare di chiuderla.