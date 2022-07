Home » Copertina Calcio Napoli » Calciomercato Napoli, non solo Kim: tutte le alternative per il post Koulibaly

La cessione di Koulibaly al Chelsea è arrivata come un terremoto sul calciomercato del Napoli. In questo momento, diventa dunque una priorità assoluta per gli azzurri quella di trovare un sostituto all’altezza del difensore senegalese.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport passa in rassegna una serie di nomi per il post Koulibaly, mettendo in primo piano quello del coreano Kim Min Jae, per cui c’è da abbassare la richiesta di 20 milioni del Fenerbache. Acerbi rappresenterebbe invece un’alternativa di emergenza nel caso in cui dovessero saltare le altre trattative.

Foto: Getty Images- Kim Min Jae

Fra gli ulteriori nomi considerati dal quotidiano c’è quello di Senesi del Feyenoord, da tempo nel mirino del ds Giuntoli. Anche qui a spaventare il Napoli sono però le alte richieste del club di appartenenza, pari ad almeno 20 milioni di euro.

Un altro profilo interessante è quello di Maxime Lacroix, difensore francese del Wolfsburg, che al momento però non viene considerato come una priorità. Si sarebbe invece raffreddata la pista che porta a Milenkovic poiché il Napoli non intende partecipare ad aste.

Un ultimo nome è invece segnalato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: si tratta di Papiss Abou Cissè dell’Olympiacos, compagno di nazionale di Koulibaly col Senegal.