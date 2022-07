Kim Min Jae, la richiesta del Fenerbache spaventa il Napoli: si prepara un’offerta al ribasso

La cessione di Kalidou Koulibaly lascia un vuoto all’interno della difesa del Napoli difficilissimo da colmare. Il senegalese ha rappresentato un vero pilastro per la difesa azzurra e trovare un sostituto all’altezza è una missione davvero complicata.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport cita in testa al suo elenco di nomi il già noto nome del coreano del Fenerbache Kim Min Jae, il il cui contratto ha una clausola rescissoria pari a 20 milioni di euro.

Foto: Getty Images- Kim Min Jae

L’intenzione del Napoli è però quella di acquistare il giocatore ad una cifra inferiore, arrivando al massimo ad un’offerta di 15 milioni con pagamento agevolato. Non sarà semplice convincere il club turco ad accettare una proposta del genere ma sono già al lavoro per risolvere il problema degli intermediari, gli stessi che agevolarono la conclusione della trattativa che portò Elmas al Napoli nel 2019 sempre dal Fenerbache.

Proprio per queste complicazioni, il Napoli si è cautelato con altre piste, fra cui spicca quella relativa a Francesco Acerbi, che il Napoli considera come una sorta di “polizza” per non restare spiazzato se non andassero in porto le altre trattative.