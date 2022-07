Calciomercato, il sostituto di Koulibaly arriva dal PSG: trattativa avviata

Ore delicate per il calciomercato del Napoli. Non sarebbe ancora sfumata definitivamente la pista che porterebbe al sudcoreano Kim Min-jae. Il Rennes infatti, protagonista negli ultimi giorni di un sorpasso furibondo sui partenopei, vanterebbe già un accordo con il Fenerbahce; ma al Napoli basterebbe trovare l’accordo con Kim e pagare la clausola rescissoria che lo lega ai turchi per strapparlo ai rossoneri.

Calciomercato Napoli Kim Min-Jae (Getty Images)

Con Kim lontano però il Napoli starebbe, secondo Gianluca Di Marzio, lavorando ad una pista parallela, che porterebbe a Abdou Diallo. Difensore francese naturalizzato senegalese in forza al PSG, Diallo nel corso di questa sessione di mercato era già stato accostato al Milan.

Quella del senegalese è un’idea dell’ultimo minuto, a cui il Napoli starebbe lavorando proprio in questi momenti. I primi contatti con i parigini avrebbero dato esiti positivi, con l’accordo che non dovrebbe rappresentare un problema. Unico nodo al momento è l’ingaggio di Diallo, su cui i partenopei dovranno fare uno sforzo. Diallo, tra le altre cose, è anche compagno di nazionale di Kalidou Koulibaly, per quello che sarebbe un passaggio di consegne a tutto tondo.

Michele Larosa